Terence Tao è l’uomo più intelligente del mondo

Matematico, 46 anni, professore dell’Università della California, ha un Qi di 230, superiore persino a quello di Einstein, che arriva a 160. In questi giorni si trova in Italia, ospite dell’Università dell’Insubria, per incontri e conferenze

Ha un Qi di 230, superiore persino a quello di Einstein, che arrivava a 160. Terence Tao, 46 anni, matematico e professore dell’Università della California è l’uomo più intelligente del mondo e in questi giorni si trova in Italia, ospite dell’Università dell’Insubria, per incontri e conferenze.

"Ho una vita normale e ho fallito un paio di esami"

Intervistato dal Corriere della Sera, Terence Lao, preferisce però sfuggire alle etichette: "Le definizioni assolute sono pericolose e io sono un matematico che si diverte con il suo lavoro. Nel nostro mondo non facciamo confronti, non c’è motivo". E anche se, come racconta il Corriere della Sera, a 2 anni leggeva, a 5 insegnava ai bambini, a 7 frequentava il liceo, a 9 frequentava corsi di matematica, racconta di avere una vita normale: “ll lavoro, la moglie e due figli da seguire. Gli hobby? Sono un patito di giochi da computer, anche se li ho accantonati”.

E neanche lui, dice, è infallibile: “Ho fallito un paio di esami. Uno era di fisica: tutto bene per la parte di matematica, poi mi hanno chiesto nozioni storiche e io non le avevo studiate perché secondo me non c’entravano nulla". E poi "non so cantare e nemmeno recitare: pensate che trovo complicato leggere un discorso che mi è stato preparato".