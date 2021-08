Usa, l’uragano Ida perde potenza ma fa paura in Louisiana. FOTO

10/10 ©Getty

Il Covid rischia di complicare i soccorsi: oltre agli ospedali già invasi e alcuni danneggiati da Ida, le strutture allestite per ospitare chi è in difficoltà funzionano a capienza limitata per favorire il distanziamento sociale e limitare una possibile esposizione al virus in uno degli Stati che conta il più basso tasso di vaccinazioni in America