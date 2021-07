Alle spalle dei due giornalisti del Today Show del canale 9 australiano appaiono le foto di tre razzi del miliardario numero uno di Amazon, con la musica di sottofondo. Karl Stefanovic e Allison Langdon non riescono a trattenersi, così come l’inviata a Los Angeles

A quando il lancio?

approfondimento

Bezos si prepara ad andare nello spazio e cede il timone di Amazon

Il razzo a forma fallica si chiama New Shepard ed è stato prodotto dalla Blue Origin, proprietà di Jeff Bezos. Il ceo di Amazon ancora non ha fatto sapere quando andrà in orbita con il suo razzo. Si sa solo che lo farà insieme a suo fratello Mark, a un cliente che ha pagato 28 milioni di dollari per salire a bordo e all’82enne Mary Wallace Funk, una donna che nel 1960 venne addestrata come astronauta.