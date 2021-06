Ryanair annuncia per il 2022 traffico aereo a livelli pre-covid

Ryanair rafforza flotta su Roma

Tre nuovi aeromobili, sei nuove rotte e oltre 65 voli settimanali da Fiumicino per destinazioni nazionali e internazionali a partire da agosto. E’ l’investimento di Ryanair per rafforzare la sua presenza su Roma: 300 milioni di dollari e la creazione di 90 diretti nuovi posti di lavoro. Così "gli investimenti complessivi fatti da Ryanair in Italia passano a 8 miliardi per 80 aeromobili", ha affermato Mc Guinness definendola "la compagnia aerea n. 1 in Italia". "Siamo lieti di confermare il nostro impegno per Roma e la regione, con 78 rotte in totale da entrambi gli aeroporti - Fiumicino e Ciampino - incluse 11 nuove rotte verso una serie di hotspot estivi", e oltre 470 voli in partenza a settimana, ha aggiunto il direttore commerciale annunciando, in particolare su Roma Fiumicino, il "raddoppio" della presenza in aeroporto in termini di aeromobili, con la creazione "fino a 180 posti di lavoro diretti e oltre 2.200 posti di lavoro in loco, 21 rotte in totale (quattro nazionali / 17 internazionali)". Per il manager è "la presenza più ampia di sempre a Roma Fiumicino".