Canada, attacco a famiglia musulmana: 4 morti. Polizia: “Premeditato”

È accaduto a London, in Ontario. Le vittime sono due donne, un uomo e un’adolescente, mentre un bambino di 9 anni è sopravvissuto ed è ricoverato in ospedale. Un 20enne è stato arrestato ed è in custodia. Il capo della polizia: “Riteniamo che si sia trattato di un atto intenzionale. Crediamo che siano stati presi di mira per la loro fede islamica"

Il capo della polizia: “Odio religioso”

Le vittime, ha detto la polizia, sono due donne (74 e 44 anni), un uomo (46 anni) e un'adolescente (15 anni): il quinto membro della famiglia, un bambino di nove anni, non è in pericolo di vita ma è ancora ricoverato in ospedale. Una delle donne, spiega la polizia in una nota, è morta sul colpo, le altre tre vittime sono decedute in ospedale. "Sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle indagini, riteniamo che si sia trattato di un atto intenzionale e che le vittime di questo orribile incidente siano state prese di mira - ha dichiarato il capo della polizia Steve Williams durante una conferenza stampa - Crediamo che siano stati presi di mira per la loro fede islamica".