Usa dice stop ai dazi a 6 Paesi per web tax. C'è anche l'Italia

Gli Stati Uniti hanno sospeso per sei mesi i dazi nei confronti di sei Paesi, compresa l'Italia, per concedere più tempo nel raggiungimento di un accordo sulla web tax. I dazi sarebbero dovuti scattare nei confronti di Italia, Austria, India, Spagna, Gran Bretagna e Turchia. Le tariffe avrebbero colpito beni italiani per 383 milioni di dollari. In seno al G7 e al G20 sono in corso trattative per l'imposizione di una tassa minima globale per le multinazionali su proposta della stessa amministrazione del presidente statunitense, Joe Biden.