Razzo cinese in caduta incontrollata è rientrato nell'atmosfera

Il razzo cinese che si temeva potesse cadere sul territorio italiano è rientrato nell'Oceano Indiano, in un'area vicina alle Isole Maldive. A comunicarlo è stata l'Agenzia Spaziale Cinese ma già in precedenza la Protezione Civile, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia Spaziale Italiana, aveva escluso che il lanciatore cinese potesse finire in Italia. Di conseguenza, è stato chiuso il Comitato Operativo che era stato attivato per seguire l'evolversi della situazione.

L'eventualità che il razzo cadesse sull'Italia, di per sé molto remota, era già stata progressivamente ridotta nel corso della notte, quando era rimasta una sola, possibile traiettoria di caduta che avrebbe coinvolto Sardegna, Calabria e Sicilia: ma appunto anche questa evenienza è stata esclusa, prima dai tecnici della Protezione Civile e quindi, definitivamente, dalla notizia della caduta nell'Oceano Indiano.