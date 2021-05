Covid, Germania verso lo stop alle restrizioni per i vaccinati

Il coprifuoco, che fa tanto discutere in Italia, in Germania per alcuni sta per terminare. Secondo un’anticipazione di stampa che presto troverà conferma ufficiale, il Paese di Angela Merkel si prepara ad allentare le rigide restrizioni per le persone vaccinate già dal prossimo weekend. Le misure sono state concordate dai gruppi parlamentari dei partiti di governo, Cdu/Csu e Spd, e prevedono la libera uscita dalle 22 alle 5 per tutti gli immunizzati alla malattia. Ma ovviamente la libertà non si limita a questo. I vaccinati con entrambe le dosi, ad eccezione di Johnson & Johnson, potranno accedere liberamente a negozi, musei e parchi dei divertimenti senza l’obbligo di presentare, come è invece tassativo ora, un test rapido dal risultato negativo. Per loro niente più quarantena al ritorno dall'estero e la possibilità di incontrarsi senza alcuna limitazione. Resterà invece in vigore per tutti l'obbligo di indossare la mascherina e il distanziamento. Il via libera dovrebbe arrivare mercoledì dal Consiglio dei ministri seguito il giorno dopo dalla votazione al Bundestag.