Kiev, pescatore salva ragazzo su un blocco di ghiaccio. VIDEO

Un pescatore ha usato la sua canna da pesca per salvare un ragazzo che era rimasto intrappolato su un lastrone di ghiaccio alla deriva sul fiume Desenka a Kiev, in Ucraina, il 21 marzo scorso. Il video, diffuso da Storyful, mostra Richard Gorda, assistito da un amico, che usa una lenza per riportare il ragazzo in salvo dalla riva. Il ragazzo stava galleggiando sulla calotta di ghiaccio a circa 20 metri dalla riva.

Il soccorso

Secondo i media locali i due uomini stavano per terminare la loro battuta di pesca, quando sono stati avvicinati da un passante che ha chiesto aiuto dopo aver visto il ragazzo sul lastrone di ghiaccio. I soccorsi sono stati chiamati, ma sono arrivati ​​dopo che il ragazzo era stato già portato a riva in sicurezza. L'intera operazione è durata circa otto minuti e il ragazzo è tornato in buone condizioni di salute.