Biden promette di licenziare chi non si comporta in modo rispettoso

Al termine della cerimonia di insediamento a 46mo Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha incontrato alcuni dei suoi nuovi collaboratori. In questa occasione ha ribadito con forza che chi non si comporterà in modo rispettoso verso gli altri verrà licenziato. Senza se e senza ma. Perché “ogni singola persona, indipendentemente dal suo background, ha il diritto di essere trattata con dignità”. Parola di Joseph Robinette Biden Jr.