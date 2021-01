Spagna, forte esplosione a Madrid: semidistrutto edificio in centro

Ancora sconosciute le cause della deflagrazione, avvenuta intorno alle ore 15. Si ipotizza una fuga di gas, scrive El Mundo. Lo scoppio ha fatto saltare in aria i tre piani superiori del palazzo, situato in Calle de Toledo. Evacuata la casa di riposo vicina all'edificio esploso

Una forte esplosione, le cui cause sono sconosciute, ha semidistrutto un edificio nel centro di Madrid verso le ore 15, riferiscono i media spagnoli. La potente deflagrazione ha fatto saltare in aria i tre piani superiori del palazzo, situato in Calle de Toledo. Secondo fonti della polizia citate dall'Efe, la zona è stata evacuata e isolata. Sul posto sono in azione i soccorsi.

Si ipotizza una fuga di gas

Potrebbe essere stata una fuga di gas a provocare la forte esplosione, scrive El Mundo. Intanto la zona che ospita una casa di riposo e una scuola è stata circondata dai vigili del fuoco che starebbero evacuando gli anziani dalla residenza attigua al palazzo esploso. Detriti e fumo circondano la zona colpita, secondo le immagini dei media spagnoli e sui social.