Andrew Cuomo governatore di New York accusato di molestie sessuali

I fatti risalirebbero a quando l'accusatrice lavorava al fianco di Cuomo come vicesegretaria per lo sviluppo economico e consigliere speciale del governatore, tra il 2015 e il 2018

Guai in vista per Andrew Cuomo. Le dure accuse arrivano da una ex consigliera del governatore dello Stato di New York, Lindsey Boylan che attraverso un tweet ha raccontato di essere stata molestata sessualmente per anni. I fatti risalirebbero al periodo compreso tra il 2015 e il 2018, quando lavorava al fianco di Cuomo come vicesegretaria per lo sviluppo economico e consigliere speciale del governatore.

L’accusa di molestie su Twitter approfondimento Coronavirus, Cuomo: "New York è tosta e ama tutti, vinceremo". VIDEO "Sì, @NYGovCuomo mi ha molestata sessualmente per anni. Molti l'hanno visto e sono rimasti a guardare" ha scritto Boylan su Twitter. "Non sapevo mai cosa aspettarmi. Se messa sulla graticola per il mio lavoro (che svolgevo con grande professionalità) o molestata per il mio aspetto. O magari entrambe le cose nel corso della stessa conversazione – ha aggiunto l’ex consigliera -. È stato così per anni". Boylan ha descritto l'amministrazione Cuomo come un "ambiente di lavoro tossico" in cui i collaboratori "sono spaventati a morte". Attualmente la donna è in corsa per un posto da presidente circoscrizionale a Manhattan.