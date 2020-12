L'Unicef compie 74 anni: la sua storia

L'organo delle Nazioni Unite per l'infanzia è stato fondato a distanza di un anno dalla fine della seconda guerra mondiale per aiutare i bambini e le loro famiglie vittime del conflitto globale

L'11 dicembre 1946 viene istituito il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), un organo sussidiario nato allo scopo di aiutare i bambini e le famiglie vittime del secondo conflitto mondiale. Presente in 190 Paesi, la sede centrale si trova a New York. L'Unicef si occupa di assistenza umanitaria, principalmente nei Paesi in via di sviluppo. L'organo dell'Onu ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1965.

Dalle origini al premio Nobel

L'Unicef nasce a distanza di poco più di un anno dal termine della seconda guerra mondiale, allo scopo di fornire cibo, vestiti e assistenza sanitaria ai bambini vittime del conflitto e alle loro famiglie. Tra le prime campagne globali dell'Unicef, risalenti all'inizio degli anni Cinquanta, c'è la lotta alla framboesia, una malattia sfigurante che colpisce milioni di bambini, dovuta in particolare ad abbigliamento inadeguato, scarsa igiene e traumi cutanei. Nel 1959, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite - che aveva già esteso a tempo indeterminato il mandato dell'Unicef - adotta la Dichiarazione dei diritti dell'infanzia, definendo diritti imprescindibili la protezione dei bambini, la loro educazione, assistenza sanitaria e buona alimentazione. Sei anni più tardi, nel 1965, l'Unicef riceve il premio Nobel per la pace "per la promozione della fratellanza tra le nazioni".