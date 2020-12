Covid Svezia, a Stoccolma occupato 99% dei posti in terapia intensiva

Svezia travolta dalla seconda ondata della pandemia di coronavirus. In particolare, è Stoccolma a pagare al momento il prezzo più alto. Il 99% dei letti in terapia intensiva a della città sono occupati da pazienti Covid e non. Lo ha fatto sapere il direttore sanitario regionale, Bjorn Eriksson, in una conferenza stampa riportata dal quotidiano svedese The Local. Si tratta della prima volta dall'inizio della pandemia di coronavirus che gli ospedali subiscono una pressione del genere (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).