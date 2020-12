Cannabis, l'Onu elimina la marijuana da lista droghe più pericolose

Potrebbe essere il primo passo per potenziare e migliorare la ricerca sulla marijuana e sull'uso terapeutico di questa sostanza. La votazione non è però vincolante per i singoli Paesi, che potranno mantenere la classificazione interna per la cannabis

Svolta per l'uso della marijuana a scopo terapeutico. La commissione per gli stupefacenti dell'Onu, infatti, ha eliminato la cannabis a scopo medico dalla lista delle droghe più pericolose del mondo. La Commission for Narcotic Drugs, che comprende 53 stati membri e ha sede a Vienna, ha incamerato ed elaborato una serie di raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: tra queste c'era quella di eliminare la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione Unica del 1961, all'interno della quale la marijuana era affiancata a droghe come cocaina ed eroina.