Cacciata dall'aereo perché senza mascherina, tossisce su passeggeri

La passeggera, che si è rifiutata di adeguarsi alla normativa, è stata scortata fuori dal velivolo urlando "Tutti dobbiamo morire, per il coronavirus o per altro"

Contravvenendo alle disposizioni previste per il contenimento del Covid, si era imbarcata su un volo Easyjet da Belfast a Edimburgo senza indossare la mascherina. Una volta a bordo, di fronte alla richiesta degli assistenti di volo di provvedere subito o scendere dall’aereo, la donna ha reagito andando su tutte le furie. Ha iniziato a urlare e a tossire volontariamente agli altri passeggeri gridando “Tutti dobbiamo morire, per il coronavirus o per altro".

Passeggeri increduli e frastornati

Tutti sono rimasti attoniti di fronte alla scena, ripresa da Reuben Matthews e poi postata online, con annessi i complimenti alla compagnia aerea: “Ben fatto all'equipaggio di Easyjet per aver affrontato tutto questo in modo professionale”. Il video è diventato virale ed è stato ripreso anche da Storyful.