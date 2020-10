Alaska, terremoto di magnitudo 7,5 nelle isole Aleutine

Un terremoto di magnitudo 7,5 è stato registrato in Alaska, al largo delle isole Aleutine, nello stretto di Bering, a 40 chilometri di profondità e 94 a sudest di Sand Point, alle 22:54 italiane (le 12:54 locali). La forte scossa ha portato a un'allerta tsunami. Ad annunciarlo è stato lo U.S. Geological Survey. Il Centro allerta tsunami degli Stati Uniti ha affermato che il terremoto, inizialmente segnalato come di magnitudo 7,4, ha diramato l'allerta per le località di Sand Point, Cold Bay e Kodiak.