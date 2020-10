Banksy, nuovo murale a Nottingham

Oltre 1 milione di like in tre ore

approfondimento

Scrive No Privileges su murales Random, riferimento a Banksy

Il post di Banksy ha ottenuto un successo immediato, totalizzando più di 1 milione di like nelle prime tre ore. Anche l’opera di Banksy, che come spesso capita integra elementi reali ai suoi disegni, in una sorta di realtà aumentata (il rottame della bicicletta è realmente parcheggiato sul marciapiede davanti al murale), è stata immediatamente bersagliata da curiosi e vandali. Il Comune di Nottingham è dovuto intervenire per invitare a evitare assembramenti e installando un pannello in plexiglas per proteggere l'opera, che poco dopo è stata vandalizzata con una tag.