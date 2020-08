Usa, uragano Laura tocca terra in Louisiana: è più forte di Katrina

La violenta tempesta di categoria 4 si è abbattuta vicino al lago Charles. La velocità del vento all'approdo ha superato quella del devastante uragano Katrina del 2005. Oltre 100 mila case sono senza elettricità. Mezzo milione di persone a rischio, ma le evacuazioni sono rese più difficili a causa dell’emergenza Covid-19

L'uragano Laura ha toccato terra nel Golfo del Messico e si è abbattuto a riva vicino al confine tra Texas e Louisiana, nel lago Charles, con una violenta tempesta di categoria 4 minacciando quelle che i meteorologi hanno descritto come inondazioni letali e danni diffusi (COME SI CALCOLA LA CATEGORIA DEGLI URAGANI). Oltre 103 mila case sono senza elettricità tra la Louisiana e il Texas, spiega la Cnn. Laura è una tempesta di proporzioni storiche, con la velocità del vento all'approdo che ha superato quella dell’uragano Katrina del 2005. L'uragano in rapido movimento è esploso di intensità ieri e ha continuato a guadagnare forza nella notte, con venti sostenuti di 240 chilometri orari, secondo il National Hurricane Center, vicino alla soglia di 252 chilometri orari che lo porterebbe a categoria 5 (COME SI SCELGONO I NOMI DEGLI URAGANI).

Mezzo milione di persone a rischio leggi anche Uragano Laura verso Usa, si rafforza a categoria 4. Ad Haiti 21 morti Il National Hurricane Center (Nhc) americano ha definito Laura "un uragano che potrebbe sollevare onde di tempesta "a cui non si può sopravvivere", con venti estremi e allagamenti istantanei. Onde alte fino a sei metri potrebbero riversarsi sulle coste penetrando all'interno anche per decine di chilometri, ha spiegato l’Nhc. Laura è stata innalzata a categoria 4 dopo aver guadagnato il 70% di forza in 24 ore, con venti che soffiano a 220 km. orari. A mezzo milione di persone è stato chiesto di trasferirsi in vista del passaggio della tempesta.