Coronavirus, superata la soglia di 17 milioni di casi nel mondo.

Situazione critica negli Usa, che rimangono il Paese più colpito: in 24 ore si sono registrati 1.267 decessi. I contagi aumentano anche in America del Sud: il Brasile ha superato le 90mila vittime da Covid-19, mentre in Perù i contagiati sono oltre 400mila

Continuano a crescere i numeri legati alla pandemia da Coronavirus nel mondo. I contagi a livello globale sono più di 17 milioni e le vittime sono oltre 667mila. Situazione critica negli Usa, che rimangono il Paese più colpito: in 24 ore si sono registrati 1.267 decessi, per un totale di quasi 150.700 morti. I contagi aumentano anche in America del Sud: il Brasile ha superato le 90mila vittime da Covid-19, mentre in Perù i contagiati sono oltre 400mila ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ).

Negli Usa oltre 68mila contagi in 24 ore, preoccupa la Florida

Negli Usa, come riporta la Johns Hopkins University, sono stati 68.086 i nuovi contagi in un giorno, per un totale di 4,24 milioni. La Florida è stata particolarmente colpita, con un record di 216 nuovi decessi nelle ultime 24 ore per un totale di oltre 6.300 morti. La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha detto che le mascherine saranno obbligatorie in Aula. La decisione è stata presa dopo che il deputato del Texas Louie Gohmert, contrario alle mascherine, è risultato positivo al coronavirus.

Brasile: superati 90mila morti

Secondo per morti da Covid-19 solo agli Stati Uniti, il Brasile è lo Stato sudamericano più colpito e ha raggiunto i 90.134 morti, come hanno riferito le autorità, precisando che i nuovi casi registrati il 29 luglio sono stati 69.074. Nonostante l’emergenza sanitaria, il Paese ha però riaperto i suoi confini agli stranieri che arrivavano in aereo, misura che mira a rilanciare l'industria del turismo locale. Il decreto estende il divieto d'ingresso per gli stranieri che arrivano via terra o via mare per altri 30 giorni, ma indica che "l'arrivo per via aerea non sarà più proibito". I visitatori che rimarranno 90 giorni o meno nel Paese dovranno comunque dimostrare di essere coperti da un'assicurazione sanitaria durante il soggiorno. Il Brasile, che ha una popolazione di oltre 210 milioni di abitanti, aveva chiuso i suoi confini aerei agli stranieri il 30 marzo, quando l'epidemia di coronavirus devastava l'Europa e l'Asia ed era appena arrivata in Sud America.