Scontri al confine tra India e Cina, 3 militari indiani uccisi

Almeno tre soldati indiani, tra cui un colonnello, sono morti in un "confronto violento" con militari cinesi lunedì notte lungo il confine conteso nella regione himalayana del Ladakh. La notizia è stata diffusa da un portavoce dell'esercito di Dehli.

Cina: India ha provocato lo scontro tra truppe

Da 53 anni la contesa dell'area - considerata strategica da entrambi i Giganti asiatici - non causava vittime. Non sarebbero stati degli spari ma un contrasto fisico molto violento - con bastoni e lancio di sassi - a causare la morte dei soldati indiani. La Cina - che parla di "un incidente" - incolpa la vicina India di aver avviato lo scontro, oltrepassando il confine e provocando i militari cinesi.

Area contesa dal 1962

Tensioni e polemiche lungo il confine tra i due Paesi vanno avanti da settimane. Già diverse volte i soldati di una parte sono stati accusati dall'altra di averlo travalicato. L'incidente fatale sarebbe avvenuto proprio all'interno di un processo di de-escalation. La contesa dell'area, lunga 3500 chilometri, va avanti - per lo più pacificamente - dal 1962 e da allora Cina e India non sono riuscite a trovare un accordo. La morte dei soldati indiani certamente non favorirà una distensione.