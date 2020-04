La sfida era stata lanciata lo scorso 10 aprile via Twitter. “Sono il Capitano Tom Moore, veterano di guerra di 99 anni (quasi 100) e camminerò per il sistema sanitario nazionale per raccogliere fondi per i nostri eroi”. L'impresa avrebbe dovuto essere completata prima del suo 100esimo compleanno (il 30 aprile) con l'obiettivo di raccogliere mille sterline. 6 giorni dopo la cifra raccolta supera i 12 milioni (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - IL LOCKDOWN NEL REGNO UNITO POTREBBE DURARE TRE MESI).

Obiettivo raggiunto

L’ex capitano dell'esercito ha lanciato una sottoscrizione online, annunciando di voler completare 100 giri del suo giardino (che ha un perimetro di 25 metri), aiutandosi con il suo deambulatore per aiutare l'Nhs, il Servizio sanitario nazionale britannico, impegnato in queste settimane nella battaglia contro il Covid-19 (Da Beckham a Elton John: il "grazie" delle star britanniche all'Nhs. FOTO). "È una cosa meravigliosa per i nostri dottori e tutto il personale sanitario al fronte - ha detto il capitano - nell'ultima guerra erano i nostri soldati in uniforme a stare in prima linea ma ora il nostro esercito è composto da loro e stanno facendo un lavoro meraviglioso".

Un hastag di auguri per il prossimo 30 aprile

Nato nello Yorkshire il 30 aprile 1920, Tom Moore si è formato come ingegnere civile prima di arruolarsi all'inizio della Seconda Guerra mondiale e prestare poi servizio in India e in Birmania. Sui social spopola l’hastag #makeacardfortom. L’idea, di una bimba inglese, è quella di condividere su twitter cartoline o disegni di auguri per l’arzillo capitano. Una pioggia di auguri che ha convinto la figlia di Tom a diffondere l’indirizzo del padre dove inviare gli auguri.