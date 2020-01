Una ragazza è stata frustata in pubblico da un'altra donna a Banda Aceh, sull'isola di Sumatra perché ritenuta colpevole di aver fatto sesso con un uomo al di fuori del matrimonio. Si tratta della prima fustigazione in Indonesia eseguita da un "giustiziere" di sesso femminile.

La giovane, come riportano il Jakarta Post, l'Afp e, tra i giornali italiani La Repubblica, sarebbe stata scoperta in albergo con un uomo che non era suo marito. Banda Aceh è l'unica città indonesiana in cui, da 15 anni, le regole del Corano si applicano alla lettera. La donna incaricata della fustigazione fa parte di una nuova squadra femminile, composta da otto ufficiali, della polizia islamica e ha eseguito la condanna nei confronti della vittima indossando chador e niqab per coprire volto e occhi.

Finora in Indonesia poche donne si sono rese disponibili a diventare fustigatrici. La prima giustiziera della nuova squadra, dopo l'esecuzione della punizione alla vittima, ha ricevuto l'encomio del capo delle guardie coraniche Zakwan. "Penso che abbia fatto un buon lavoro - avrebbe detto di lei Zawan - La sua tecnica è stata buona."