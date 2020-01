Non è la prima volta (e probabilmente non sarà l’ultima) che i Simpson si rivelano profetici. La fortunata serie a cartoni creata da Matt Groening a cavallo tra anni ’80 e ’90, grazie alle intuizioni del suo autore ha spesso anticipato fenomeni di costume o eventi di cronaca, da invenzioni come l’Ipod a fatti storici come l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Stavolta tocca al Coronavirus cinese. In realtà, si tratta di un più generico virus proveniente dall’Asia, ma comunque le similitudini dell’episodio “Marge in catene” del 1993 con i fatti degli ultimi giorni sono davvero notevoli.

Il misterioso virus si propaga a Springfield

In questa puntata (la n.21 della quarta stagione) il racconto parte da un elettrodomestico abbastanza superfluo che però tutti i cittadini di Springlfield comprano, spinti da una televendita ingannevole. Si tratta di uno spremiagrumi realizzato in Giappone (non quindi in Cina): proprio in quella fabbrica un operaio sta cercando di tenere nascosta l’influenza ai suoi capi, ma finisce per tossire all’interno delle scatole che vengono sigillate e spedite verso gli Stati Uniti. Insomma, in questo modo il misterioso virus proveniente dall’estremo Oriente si propaga in USA, creando una vera psicosi, alimentata dai mass-media che parlano di “influenza Osaka”.