Si aggrava la situazione in Cile dove sale a 10 il bilancio delle vittime. A Santiago si è vissuta un'altra notte di coprifuoco e lo stato di emergenza è stato esteso ad altre città dopo gli scontri seguiti al peggiornamento delle condizioni di vita e l'aumento del costo della vita. Il ministro dell'Interno, in un incontro con i media al palazzo della Moneda, ha fatto sapere che sono state arrestate 152 persone per violenze, 40 per saccheggi e 70 per gravi aggressioni (FOTO). "Siamo in guerra contro un nemico potente e implacabile, che non rispetta nulla o nessuno", ha detto il presidente cileno, Sebastian Pinera. Pineira è intanto sotto attacco anche per una immagine che lo ritrae in un ristorante italiano nel centro di Santiago venerdi' sera, apparentemente per festeggiare il compleanno di suo nipote, proprio mentre infuriavano gli scontri fra dimostranti e forze dell'ordine.

Due vittime morte in un incendio

Le ultime due vittime sono rimaste carbonizzate durante il saccheggio ad un grande magazzino di materiali per l'edilizia e il bricolage, durante il quale si è sviluppato un incendio. L'incendio si è verificato alla filiale della Costrumart di La Pintana, nella regione metropolitana. Due persone sono morte in un incendio del supermercato a San Bernardo, cinque in una situazione simile a Renca e un'altra a Santiago.

Stato di emergenza

Nel quadro dello stato di emergenza che ha portato i militari in strada per la prima volta dal ritorno alla democrazia dalla fine della dittatura di Augusto Pinochet, nel 1990, migliaia di militari sono stati dispiegati nelle strade della capitale. Ma lo stato di emergenza decretato in cinque regioni del Paese e il coprifuoco non hanno fermato i saccheggi e le violenze: autobus carbonizzati, negozi saccheggiati, sono stati ore di violenza come non si vedeva da anni.