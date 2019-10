Un giovane manifestante è stato colpito al petto da un proiettile della polizia di Hong Kong. Negli attimi dopo il ferimento del ragazzo si erano rincorse voci di un colpo di avvertimento ma il video condiviso su Twitter da Demosisto, il movimento di protesta che chiede democrazia e indipendenza da Pechino, sembra confermare la distanza ravvicinata da cui è stato sparato il colpo. In questo momento il ragazzo, da quanto trapela uno studente di circa 16 anni, è ricoverato in gravi condizioni al Princess Margaret Hospital. Il video della scena che riprende l'esplosione del colpo al petto dell'uomo è stato diffuso da Demosisto, il partito di cui è segretario generale l'attivista pro-democratico Joshua Wong. "La polizia terrorista di Hong Kong voleva uccidere!", scrive Demosisto in un messaggio su Twitter. Il video è stato realizzato da Campus Tv della Hong Kong University Students Union.

Le proteste continuano da più di tre mesi

Sono quindici i feriti ricoverati in seguito alle proteste di oggi sfociate nel caos, compreso il manifestante colpito al petto che è stato raggiunto in ospedale dalla sua famiglia e da due legali. È il diciassettesimo weekend consecutivo di proteste nella città asiatica. Le forze dell’ordine hanno utilizzato spray al peperoncino, lacrimogeni e hanno sparato colpi per disperdere la folla. Le manifestazioni della giornata sono tra le più sensibili dall'inizio delle proteste anti-governative, per la coincidenza con le celebrazioni a Pechino dei settanta anni dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese.