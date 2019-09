Diversi ragazzi di Kingston, in Jamaica, sono sati colpiti da un fulmine nel bel mezzo di una partita di calcio. È successo il 16 settembre nella capitale del paese, come riporta la stampa locale, ma per fortuna non c’è stata nessuna vittima.

Il Jamaica College stava affrontando il Wolmer’s Boys al National Stadium nell’annuale torneo tra scuole quando, all’84esimo minuto, un fulmine si è abbattuto sul campo. Come si può vedere dal filmato, due giocatori si accasciano a terra e diversi rimangono sotto shock.

Un giocatore è stato portato via dal campo, incosciente, su una barella. La Inter-Secondary Schools Sports Association, che si occupa del torneo, ha scritto su Facebook che il giovane, che all'inizio non riusciva a parlare né a muovere la parte sinistra del corpo, è tornato in condizioni normali.