Un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Spagna e, in particolare, sulla capitale Madrid e i comuni limitrofi. Intense piogge e grandinate hanno causato alluvioni creando grossi problemi alla popolazione. Le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti d'acqua che hanno trascinato via ogni cosa. I Vigili del fuoco hanno effettuato oltre 150 interventi nella regione. Un'emergenza, anche se le condizioni meteo ora sono tornate sotto controllo.

Le località più colpite

I media spagnoli hanno pubblicato foto e video che mostrano i residenti di Madrid impegnati a spalare i cumuli di chicchi di grandine, strade completamente allagate e automobili portate via dalle piene. Tra le località più colpite, oltre alla capitale, c'è stato il comune di Arganda del Rey, situato 30 chilometri a sud-est di Madrid. Secondo quanto riportato da El Pais, qui le grandinate sono state particolarmente violente. La collocazione geografica della località - Arganda si trova in una conca naturale - avrebbe inoltre aggravato i danni causati dai flussi incontrollati d'acqua dovuti alle precipitazioni. Danni ingenti sono stati registrati anche Valdemoro, Pinto, Rivas, Getafe e Fuenlabrada.

Trasporti nel caos

Il maltempo ha causato grossi disagi anche al sistema dei trasporti. I voli dall'aeroporto Barajas a Madrid sono stati dirottati su altri scali. Tutto ciò soprattutto per garantire la sicurezza dei viaggiatori visto che i cieli della capitale sono stati attraversati da oltre 9.300 lampi, secondo quanto ha riferito Aemet, il servizio meteorologico spagnolo. A Madrid, le precipitazioni hanno mandato in tilt le linee della metropolitana e, in particolare, la stazione di Ciudad Universitaria, dove sarebbero caduti 36 litri d'acqua per metro quadrato.