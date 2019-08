"Prometto che non costruirò un grattacielo in Groenlandia". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto con un tweet ironico alle numerose critiche ricevute dopo aver dichiarato che l’ipotetico acquisto della Groenlandia dalla Danimarca potrebbe rivelarsi un "grande affare immobiliare". Il tycoon ha inserito nel post un fotomontaggio nel quale, in un tipico paesaggio della Groenlandia, troneggia la Trump Tower dorata di Las Vegas.

"La Groenlandia non è in vendita"

Il capo della Casa Bianca nei giorni scorsi ha confermato di essere realmente interessato alla Groenlandia, per la quale ha in mente una "grande transazione immobiliare". Ipotesi che, però, è stata seccamente rispedita al mittente dalla premier danese Mette Frederiksen che al quotidiano "Sermitsiaq" ha dichiarato: "La Groenlandia non è in vendita. La Groenlandia non è danese. La Groenlandia appartiene alla Groenlandia". La notizia è stata commentata anche dall’esecutivo groenlandese, che si è detto "aperto agli affari, ma non alla vendita".

L’interesse geostrategico del territorio

L'isola ha ottenuto nel 1979 lo status di "territorio autonomo" da Copenaghen e al momento sul suo territorio vivono 56mila abitanti. Ricca di risorse naturali, la Groenlandia è considerata anche un passaggio cruciale dal punto di vista geostrategico. Elementi che spiegherebbero gli interessi da parte dell’inquilino della Casa Bianca.