Yuval Noah Harari sarà ospite di Sky TG24. Lo storico, saggista e filosofo israeliano, autore di grandi successi come 'Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità' e '21 lezioni per il XXI secolo', verrà intervistato dal direttore Giuseppe De Bellis. Il colloquio andrà in onda il 19 luglio alle 19.30 (e in replica domenica 21 luglio alle 20.30). Tra i temi affrontati: la visione della società contemporanea dell’intellettuale israeliano e le sfide che l’umanità dovrà affrontare nel prossimo futuro, come la crisi della democrazia o l’intelligenza artificiale.