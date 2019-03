Brasile, sparatoria in una scuola a San Paolo: almeno 10 morti

Almeno 10 persone sono morte in una sparatoria nella scuola statale Professor Raul Brasil, a Suzano, nella regione metropolitana di San Paolo, in Brasile. Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, l'attacco è avvenuto attorno alle 9:30 locali (le 13:30 in Italia). Due adolescenti incappucciati avrebbero fatto irruzione all'interno della struttura sparando all’impazzata e uccidendo almeno 8 persone, quasi tutti studenti. Gli assalitori si sarebbero poi suicidati facendo salire a 10 il bilancio provvisorio dei morti, secondo informazioni della polizia militare.

Molte persone ferite

Per i media, risultano anche almeno una decina di feriti, che sono stati trasportati in ospedali della regione. In base al censimento scolastico del 2017, l'istituto ospita 358 alunni delle medie e 693 delle superiori. Il governatore di San Paolo, Joao Doria, ha avvisato sui social di aver cancellato tutti gli impegni e di stare andando sul posto per seguire di persona la situazione.

Si indaga su una seconda sparatoria nei paraggi

Secondo i media, poco prima dell'attacco alla scuola un'altra sparatoria sarebbe avvenuta in un concessionario di auto a pochi metri di distanza, dove sarebbe rimasto ferito un uomo che - riferiscono i media - potrebbe essere lo zio dei due killer. Le forze dell'ordine stanno cercando di verificare se esiste una relazione tra i due episodi e se i due giovani assalitori fossero ex studenti dell'istituto.