L'Australia pronta a lanciare le targhe personalizzate con le celebri emoji, che dovrebbero essere disponibili a partire dal prossimo primo marzo.

Le opzioni utilizzabili

Per il momento verrà messa a disposizione solo una gamma limitata di emoji, riducibile a cinque faccine: quella che ride e quella che ride fino alle lacrime, quella con gli occhiali da sole, quella con gli occhi a forma di cuore e, infine, quella che fa l’occhiolino. Nella targa personalizzata si potrà inserire al massimo una sola emoji, che non farà parte del codice identificativo del veicolo, che continuerà ad essere caratterizzato ufficialmente solo dalla classica sequenza alfanumerica. L’iniziativa non avrebbe incontrato alcuna opposizione nemmeno da parte della Royal Automobile Club of Queensland, l’agenzia assicurativa dello Stato australiano: "Da tempo - ha detto la portavoce Rebecca Michael - sulle targhe possono comparire i loghi della squadra o della città preferite e utilizzare le emoji non è diverso". Già da circa un anno, infatti, nel Queensland è possibile personalizzare le targhe dei proprio veicoli.

Quanto costa personalizzare le targhe

La realizzazione delle targhe personalizzate con le emoji sarà affidata alla compagnia "Personalised Plates" del Queensland. Sul sito dell'azienda è possibile vedere un’anteprima del risultato inserendo le tre lettere e i due numeri che compongono la targa classica accanto alla faccina selezionata. Il costo per un nuovo ordine è di 475 dollari australiani, pari a quasi 300 euro.