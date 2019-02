È una nota giornalista televisiva britannica e sorella dell'ex ministro Boris Johnson e da ieri non si parla che di lei e del suo décolleté. Rachel Johnson ha deciso di inscenare, durante una puntata di un talk-show di SkyNews, un mezzo striptease per attirare l’attenzione sulla Brexit. Ma l’attenzione di tabloid e media vari, in realtà, si è concentrata più sul suo gesto e il video del suo “spogliarello di protesta” è diventato virale.

La protesta anti Brexit

Rachel Johnson è co-conduttrice del talk-show The Pledge, una sorta di tavola rotonda in cui diversi giornalisti discutono di attualità. Nella puntata andata in onda ieri sera, Johnson - contraria al divorzio dall'Ue a differenza del fratello Boris, che ne è invece uno dei paladini - ha esordito dicendo: “So quanto può essere difficile far sentire la propria voce a proposito della Brexit oggigiorno”, a causa di un dibattito arrivato a suo dire "a un punto di saturazione" sullo sfondo del caos politico e negoziale in atto. Lei, per farlo, ha quindi deciso di imitare la protesta improvvisata un paio di settimane fa dall'attivista anti Brexit e professoressa di Cambridge Victoria Bateman alla Bbc. Come lei, si è spogliata, lasciando apparentemente esterrefatti e imbarazzati i suoi colleghi che hanno accolto il gesto con una serie di battutine. In realtà, una fascia opaca era già pronta a schermare il seno della conduttrice, ragion per cui non s'è visto molto. Tanto più che, come lei stessa ha rivelato più tardi su Twitter, il seno era coperto da un top di color neutro. Ma la provocazione, seppur organizzata, ha comunque destato molto interesse.