All’età di 113 anni è morto l’uomo considerato il più vecchio del mondo. Masazo Nonaka è deceduto nel sonno in Giappone. Il 10 aprile dell’anno scorso era stato “incoronato” come più anziano della Terra dal Guiness dei Primati. Nonaka era nato il 25 luglio del 1905 e viveva nella città di Ashoro, nell'isola di Hokkaido. La nipote Yuko: “Siamo addolorati per la perdita di questa grande figura: ieri stava come sempre, è morto con dignità senza dare alcun problema”.

La vita di Nonaka

L’uomo ormai viveva su una sedia a rotelle anche se non aveva mai perso le sue abitudini e aveva continuato sempre a coltivare i suoi hobby come quello di guardare le partite di sumo in tv, leggere i giornali tutti i giorni e fare il bagno una volta a settimana in una vasca di acque termali.

In Giappone il record di longevità

Il Paese nipponico è noto per aver registrato diversi record di longevità. Attualmente, infatti, la persona più vecchia del mondo è una giapponese, Kane Tanaka, che ha 116 anni e 18 giorni, mentre l'uomo che ha raggiunto l'età più avanzata della storia era Jiroemon Kimuro, morto il 12 giugno 2013 a 116 anni. Nelle donne, invece, il record è detenuto dalla francese Jeanne Calment, deceduta nel 1997 all'età di 122 anni e 164 giorni, anche se di recente due studiosi hanno messo in dubbio il suo record. La donna viveva ad Arles, nel Sud della Francia e le piaceva raccontare che Dio l’aveva dimenticata e che aveva conosciuto Vincent van Gogh di cui disse: ”Lo incontrai alla fine, era ormai brutto e rovinato dall’alcool". Alcune settimane fa, però, due ricercatori russi hanno sostenuto, con una serie di prove documentali, che fosse un'impostora, una donna di 99 anni 'appena'.

Nel 2018 morto in Spagna il precedente uomo più anziano del mondo

Nonaka è morto a circa un anno di distanza dal precedente uomo più vecchio della Terra. A fine gennaio del 2018 era infatti deceduto Francisco Núñez Olivera. Anche lo spagnolo aveva 113 anni al momento della morte e viveva in Extremadura, al confine della Spagna con il Portogallo.