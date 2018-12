Germania, bimbo non riceve i regali chiesti a Natale e chiama polizia

Non ha trovato sotto l'albero, i regali che aveva chiesto a Babbo Natale ed ha chiamato la polizia. È successo in Germania dove un bimbo di nove anni, deluso per non aver ricevuto in dono giocattoli e pupazzi desiderati, ha deciso di “denunciare” Santa Claus. Gli agenti, stando al gioco, sono quindi intervenuti per risolvere la questione.

I poliziotti sono stati al gioco

La storia è stata raccontata dal commissariato locale di Oldenburg, nella Bassa Sassonia, e ripresa dal quotidiano Nordwest Zeitung. Il bambino, residente a Zetel, il giorno di Natale ha fatto il numero delle emergenze e ha spiegato ai poliziotti il motivo della sua telefonata: i regali ricevuti non erano quelli richiesti. Allora gli agenti, vista la giornata tranquilla, hanno deciso di presentarsi a casa del piccolo, trovandolo “molto adirato”. I poliziotti hanno quindi analizzato la lista e i regali ottenuti, facendo da mediatori per risolvere il problema della famiglia. Sono poi riusciti a riportare la pace quando hanno spiegato al bimbo che Babbo Natale aveva probabilmente confuso la sua lista con quella di qualcun altro.