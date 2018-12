Tre “pezzi” di luna sono stati venduti all'asta da Sotheby's a New York per 855.000 dollari (circa 755.000 euro). Sono gli unici reperti di un altro pianeta in mano privata.

La storia

Le rocce lunari furono portate sulla terra dalla navicella spaziale sovietica Soviet Luna-16 nel 1970 e donate alla vedova di Sergei Pavlovich Korolev, direttore del programma spaziale dell'Unione Sovietica. Nel 1993 per la prima volta i tre reperti lunari furono messi all’asta per 442.500 dollari. E rivenduti ora ad un collezionista anonimo per quasi il doppio del prezzo. Le rocce lunari sono racchiuse in una teca con lente regolabile ed etichettati con la scritta in cirillico dove si legge "particelle del suolo della Luna-16” .