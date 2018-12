Germania, da referendum Spd ok a governo con Merkel. Sì al 66%

La base dell'Spd ha votato a favore della Grosse Koalition con Angela Merkel. I consensi, nel referendum per la Grande coalizione, sono stati del 66,02%, come ha spiegato il tesoriere del partito, Dietmar Nietan, alla Willy-Brandt-Haus. Arriva quindi il via libera per formare un governo da parte della base dell’Spd con la Cdu della cancelliera. A quasi sei mesi dal voto del 24 settembre, Merkel potrà dare forma al suo quarto esecutivo. Lei stessa si è detta "lieta di una nuova collaborazione per il benessere del nostro Paese". Dei 463.723 aventi diritto, hanno votato 378.437 membri, con una partecipazione del 78,39%. Hanno detto "sì" 239.604 membri, mentre i "no" sono stati 123.329. "Grande coalizione" in Germania, accordo tra Spd e Cdu-Csu

A metà marzo previsto giuramento Merkel

Lo spoglio delle schede è avvenuto nella notte. La partecipazione alla consultazione è stata "molto molto forte", ha detto il commissario del partito Olaf Scholz, designato ministro delle finanze e vicecancelliere di un prossimo governo con Angela Merkel. Il giuramento è atteso per metà marzo (il 14), mentre il 12 i socialdemocratici dovranno rendere noti i propri ministri.

Scholz: Spd adesso ha forza per governare e rinnovarsi

"Con questo voto abbiamo chiarezza: l'Spd entrerà nel prossimo governo", ha detto Olaf Scholz, commentando a Berlino il risultato della consultazione della base. Scholz ha sottolineato che l'Spd adesso ha la "forza per governare e portare il Paese nella giusta direzione" e "per affrontare il rinnovamento già avviato".

Data ultima modifica 04 marzo 2018 ore 11:13