Milano, furto in casa di Chiara Biasi: rubati abiti firmati e orologi

Furto la scorsa notte in casa di Chiara Biasi, nota influencer 31enne con milioni di follower sui social. I ladri si sono intrufolati all’interno della sua abitazione al terzo piano di uno stabile in corso Venezia, in centro a Milano, mettendo a soqquadro l’intero appartamento e portando via abiti firmati, accessori, trolley, gioielli e 5 orologi di lusso, tra cui Patek Philippe e Rolex. A scoprire il furto e a lanciare l’allarme è stata la stessa Biasi una volta rientrata a casa. Il bottino ammonterebbe a decine di migliaia di euro.