Elezioni comunali, iniziato alle 9 lo spoglio a Clusone. DIRETTA

È iniziato alle 9 a Clusone (LA MAPPA ELETTORALE), cittadina di quasi 9mila abitanti in provincia di Bergamo, lo spoglio delle schede per le elezioni comunali che decideranno il nome del nuovo sindaco e la composizione del nuovo Consiglio comunale. Due i candidati, uno dei quali andrà a sostituire il primo cittadino uscente, Paolo Olini del centrodestra, eletto una prima volta nel 2010 e riconfermato nel 2015. A Clusone oltre alle elezioni amministrative si è tenuto come in tutta Italia anche il voto per il referendum sul taglio dei parlamentari (LO SPECIALE ELEZIONI - LE COMUNALI).

Chi sono i candidati

Due i candidati. Si tratta di Antonella Luzzana, vicesindaco uscente sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. L’altro candidato è Massimo Morstabilini sostenuto da Clusone al massimo.