50 anni Goldrake, Go Nagai: vorrei scrivere storie di pace

In un momento in cui i conflitti infiammano il mondo, il creatore di Atlas Ufo Robot e tanti altri personaggi dei cartoni animati giapponesi degli anni '80 confessa un suo desiderio intimo nell'intervista a Sky TG24
Il creatore di tanti cartoni animati giapponesi degli anni 80, Go Nagai, in occasione dei 50 anni di Goldrake parla a Sky TG24 e confida, in un momento in cui i conflitti infiammano il mondo, il desiderio di sostituire le storie di guerra che ha ideato con un racconto di pace. L'occasione per l'incontro il lancio nel negozio Tissot di Milano di un orologio che omaggia il cinquantennale della sua creazione.
