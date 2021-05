Dopo la moda del Mini-me e Maxi-you, una tendenza che ha conquistato i social in cui figlia e mamma esibiscono lo stesso look e la prima è la miniatura della seconda, l'ultimo trend per manifestare l'unione tra madre e figlia è il tatuaggio, emblema di un vincolo duraturo. E dopo decenni di fiori, profumi e accessori, anche il tatuaggio è diventato un'idea regalo originale per la festa della mamma