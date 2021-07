Barbabietola rossa, le migliori ricette da provare

Oltre ad essere ricca di zuccheri, sali minerali e vitamine, la barbabietola rossa è un ortaggio fresco, dalle proprietà dietetiche e salutari, in grado di assorbire le tossine e facilitare la depurazione dell’organismo. Più facile da reperire d’estate o in autunno, data la stagionalità della verdura, essa si presta a una serie di gustose ricette, perfette da replicare in cucina anche dalle mani meno esperte

Conosciuta per la sua dolcezza e per il suo caratteristico e intenso colore magenta, la barbabietola rossa è un ortaggio a radice ricco di nutrienti (fibre, acido folico, manganese, potassio, ferro, vitamina C) e di proprietà benefiche per l’organismo che lo assume (è indicata per coloro che soffrono di ipertensione, anemia, iperglicemia e le donne in gravidanza). Oltre a zuccheri, sali minerali e vitamine , essa è dietetica e salutare , andando ad eliminare tossine e scorie presenti in cellule e tessuti e svolgendo così un’azione purificante e depurativa . Di origine antichissima (si pensa ancor prima dell’era cristiana), la barbabietola rossa è molto utilizzata in cucina poiché con il suo sapore leggero è ottima per creare piatti equilibrati ed armonici. Detta anche rapa rossa, è un ortaggio principalmente estivo di cui si consuma prevalentemente la radice. Di seguito una serie di gustose ricette con protagonista la barbabietola rossa, perfette da replicare in cucina anche dalle mani meno creative ed esperte.

Risotto alla barbabietola rossa e zola

approfondimento

Le migliori ricette con le carote, 4 idee dolci e salate

Piatto dal colore spettacolare, che unisce la dolcezza della barbabietola rossa al gusto deciso dello zola. Il giusto modo per sorprendere in maniera semplice e per stupire anche i palati più esigenti, con un’accoppiata a dir poco spettacolare. Come si prepara: dopo aver tostato il riso e averlo fatto bollire in acqua calda per non alterarne i sapori, a cottura ultimata, mantecare il tutto con una noce di burro, grana e gorgonzola che aggiunto sulla superficie del piatto, si scioglierà da sé con il calore. Se invece al risotto si vuole abbinare una fonduta di zola, lasciar sciogliere a fuoco lento il formaggio in un cucchiaio di latte. Ne risulterà un piatto ancora più gustoso e cremoso.

Gnocchi di barbabietola rossa e patate

Piatto semplice e veloce, ma che non rinuncia a nulla in fatto di sapori, gli gnocchi di barbabietola rossa e patate sono la perfetta alternativa al classico impasto a base di soli tuberi. Come si preparano: dopo aver lavato e fatto lessare le patate, frullare la barbabietola in un mixer fino ad ottenere un composto dalla consistenza cremosa. Allo stesso modo, ridurre i tuberi in purea sistemando il tutto in un recipiente dove aggiungere anche un pizzico di cannella, la crema di barbabietola appena lavorata, sale, pepe e uovo q.b. Proseguire incorporando la farina e amalgamando tutti gli ingredienti con le mani, aggiungendo di tanto in tanto un pizzico di noce moscata. A impasto rassodato, lavorare gli gnocchi di barbabietola dando la forma desiderata, poi bollire in pentola e, a cottura ultimata, servire con condimento a piacere.