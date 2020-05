Mozzarella in carrozza: la ricetta per prepararla a casa

Per realizzare la mozzarella in carrozza occorrono 8 fette di pancarrè, 150 g di mozzarella fiordilatte (meglio se del giorno prima, in modo che sia un po' più asciutta), 80 g di mortadella, 3 uova, farina, pangrattato e un po' di latte per la chiusura dei fagottini.

La Mozzarella in carrozza è una delle ricette più golose della tradizione gastronomica italiana. Conosciuta e apprezzata dal nord al sud del Paese, farla a casa non è una missione impossibile. Sara Bonamini e Laura Di Pierantonio de "La Cucina delle Ragazze" spiegano come prepararla in pochi e semplici passaggi.

Mozzarella in carrozza: procedimento

Per preparare questa specialità per prima cosa sbattere le uova in un piatto. Poi disporre la farina e il pangrattato in altri due piatti distinti e tenerli da parte. Privare dei bordi le fette di pancarrè e poi tagliarle diagonalmente in due parti. Affettare la mozzarella e disporre le porzioni ottenute sui triangolini di pane, insieme a una fettina di mortadella, per poi chiudere il tutto con un altro triangolino. Per sigillare bene questi fagottini, passarne i bordi nel latte e poi passare le stesse parti anche nella farina. Quindi intingere i triangolini nell'uovo e nel pangrattato. Far scaldare l'olio in una padella. Quando è ben caldo, immergervi le porzioni di mozzarella in carrozza. Quando sono dorate, scolarle adagiandole su un piatto ricoperto di carta assorbente.