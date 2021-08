Menù di Ferragosto 2021: 8 ricette per il pranzo del 15 agosto

Manca sempre meno al Ferragosto, la festa regina dell’estate. Una giornata che per molti segna l’inizio delle ferie, per altri un giro di boa da passare comunque in allegria con gli amici. Che la tua idea sia quella di una gustosa grigliata, oppure di un pic nic in riva al mare o in montagna, ecco 8 sfiziose ricette per arricchire la tua tavola di Ferragosto Condividi:

Per chi è credente è la giornata dell’Assunzione di Maria, per altri è uno speciale momento di vacanza da passare con parenti ed amici. Il Ferragosto è la festa simbolo dell’estate che ogni anno si celebra il 15 dell’ottavo mese del calendario. Di antica tradizione romana (fu l’imperatore Augusto ad istituirla) la festa di Ferragosto è ancora oggi un momento dedicato alle gite fuori porta, accompagnate da sfiziosi pranzi al sacco o epiche grigliate con gli amici, ma anche pranzi a tavola con parenti per gustare le classiche preparazioni casalinghe di nonne, mamme e zie. Ecco una ricca selezione di ricette tra antipasti, primi e secondi piatti, contorni e dessert per arricchire il tuo menù di Ferragosto e stupire i commensali con portate semplici ma dal sapore unico e inconfondibile.

Caprese Pops approfondimento Pomodori: calorie, proprietà e benefici Caprese Pops è il nome che abbiamo scelto per chiamare gli spiedini alla Caprese. Belli da vedere e con un inconfondibile gusto fresco ed estivo, i Caprese Pops sono una ricetta facile e veloce, da preparare con ingredienti di stagione per far gola a grandi e piccini. Il finger food perfetto per l’aperitivo di Ferragosto che si prepara con pomodorini, basilico, un filo d’olio, pepe, sale e mozzarella. Sfogliatine salate Una ricetta semplice e salutare che accosta il gustoso sapore della pasta sfoglia ai più disparati ripieni di verdure. Da provare la combinazione con zucchine, prosciutto e formaggio che si può anche declinare in una versione vegetariana, eliminando l’insaccato. Cosa serve? Basterà solo avere un rotolo di pasta sfoglia in frigorifero oppure da preparare manualmente seguendo la ricetta della tradizione, poi tante verdure e condimenti a fantasia. Pasta allo scoglio Vuoi stupire i commensali con un primo piatto dal sapore raffinato? Punta tutto sulla pasta allo scoglio, il primo di mare per eccellenza, una tradizione intramontabile adatta per arricchire le tavole festaiole in ogni periodo dell’anno, ma ancor di più a Ferragosto. Bisognerà sì armarsi di tempo e pazienza per pulire i molluschi ma per il resto, la preparazione della portata è davvero semplice e veloce. La vostra pasta sarà ancora più buona, esaltata dai sapori prelibati di cozze, vongole, gamberi, gamberetti e calamari. Paella La Paella è un classico spagnolo, ma anche il passepartout delle tavole di Ferragosto italiane. Un piatto unico che può essere declinato in numerose varianti di mare e di terra. Opta per la versione ai frutti di mare – con riso, seppie, calamari, gamberi e scampi, insieme a verdure e zafferano - che non è difficile da preparare ma ti permetterà di stupire i commensali con una portata davvero gustosa e originale.