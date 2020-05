Insalata di arance: ecco come prepararla a casa

Insalata di arance: procedimento

Preparare l'insalata di arance è molto semplice. Come prima cosa, si inizia col pelare i frutti al vivo. Eliminare le due calotte delle arance e poi, con un coltellino, tagliare via la buccia, togliendo anche la parte bianca. Completata l'operazione, affettare le arance. Poi denocciolare le olive con le mani. Se la si gradisce, aggiungere la cipolla rossa. Dopo averla pulita, tagliarla a fette. Si possono aggiungere anche dei filetti di acciughe sottolio, che vanno sfilettati nel senso della lunghezza. Per impiattare l'insalata di arance, disporre le fette su un piatto e condirle con sale e pepe nero. Aggiungere le olive e gli anelli di cipolla. Completare il piatto con i filetti di acciuga e un filo d'olio. "Per capire questo piatto, dovete provarlo - spiega Mariola - perché sentirete in bocca il dolcissimo dell'arancia e la sapidità delle olive".