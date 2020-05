Cheesecake: come prepararla a casa

Il formaggio è un ingrediente ideale per preparare piatti appetitosi, sia dolci che salati. Ecco la ricetta de La cucina delle Ragazze per realizzare questo dessert della tradizione americana

Sara Bonamini e Laura di Pierantonio, autrici delle ricette de "La Cucina delle Ragazze", spiegano passo dopo passo come realizzare la classica cheesecake, uno dei dolci più conosciuti della tradizione culinaria americana.

Cheesecake: gli ingredienti

Per la base occorreranno 200 g di biscotti, 50 g di zucchero, 113 g di burro. Per la farcitura della cheesecake servono invece un chilo di ricotta di capra, altri 200 g di zucchero, 5 uova, 80 g di panna, la scorza di un limone, i semi di un baccello di vaniglia e 35 g di farina 00. Per il topping infine bisogna disporre di 400 g di mandarini, 4 cucchiai di zucchero semolato e 2 fogli di gelatina.

Cheesecake: procedimento

Per preparare la cheesecake, si parte innanzitutto creando la base. Per il fondo di questa torta bisogna sbriciolare i biscotti e aggiungere il burro e lo zucchero mescolando per permettere alle briciole di assorbire uniformemente il composto. Mettere poi il tutto in una casseruola e schiacciarlo con un cucchiaio, creando una base omogenea. Lasciar quindi riposare in frigo per mezz'ora. Nel frattempo ridurre la ricotta a una crema, lavorandola con la planetaria, e unire lo zucchero, le uova (una alla volta) e la panna. Grattugiare la scorza del limone ed estrarre i semi dal baccello di vaniglia per poi aggiungerli alla crema. Tirare fuori dal frigo la base della cheesecake e ricoprirla con il composto ottenuto. Mettere in forno per 15 minuti a 50 gradi, più altri 50 minuti a 150 gradi.