Cinque idee regalo fai da te per la festa della mamma

Comprare un regalo alla propria mamma in occasione del 9 maggio è sicuramente una bella idea, ma “costruirlo” con le proprie mani ha tutto un altro effetto. I papà possono aiutare i propri figli piccoli a realizzare qualche creazione pensata ad hoc per l’occasione, in modo da stupire, e magari commuovere, la festeggiata. Vediamo allora 5 idee regalo fai da te per la festa della mamma.

Sali da bagno profumati approfondimento Festa della mamma: 15 idee regalo fashion dai gioielli Pandora a Guess Essere mamma è un impegno complesso, stimolante ma indubbiamente stancante. Ecco perché donare alla festeggiata dei sali da bagno profumati può essere una bella idea per un regalo economico, fatto a mano e che offre lo spunto per un bel bagno caldo e rilassante. Preparare dei sali da bagno colorati e profumati è semplicissimo. Per ottenere, ad esempio, dei sali all’arancia e curcuma basta unire al sale grosso cinque gocce di olio essenziale all’arancio dolce ed un cucchiaio di curcuma in polvere. Si mescola tutto insieme e i sali sono pronti. Per concludere versateli in un barattolo di vetro da decorare e infiocchettare per l'occasione.

@Pixabay

Un'agenda... personalizzata! approfondimento Festa della mamma, cosa regalo a una neo mamma? 10 idee Amate scrivere o disegnare? Comprate un'agenda e, prima di regalarla alla mamma, arricchitela con disegni, adesivi e pensieri scritti di vostro pugno. Questa idea è perfetta anche per i bambini, che possono decorare l'agenda con i loro disegni e pensierini. Un modo semplice per emozionare la protagonista della giornata, che avrà anche a disposizione un'agenda utile per appuntare impegni e appuntamenti. Gioielli con la pasta Ecco cosa serve: pasta di vario formato, che si possa infilare; tempere e nastrini. Scegliete i colori a tempera che preferite. Immergete in ogni colore qualche pezzo di pasta in modo che si tinga. Poi togliete la pasta dalla tempera e lasciate asciugare bene. Prendete ora un filo elastico adatto ad una collana e infilateci dentro i vari pezzetti di pasta colorata. Infine chiudete la collana con un bel nodo. Potete aggiungere piccoli nastrini colorati, legandoli con un nodo tra un pezzo di pasta e l'altro.

@Pixabay