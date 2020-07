I CONSIGLI DI LETTURA Durante la rubrica sui libri dell'account Instagram di Sky Tg24, l'autrice di "La più amata" presenta l'ultimo romanzo di Joyce Carol Oates, "Ho fatto la spia": "Facile raccontare per opposizione ma la vera letteratura è quella che rimane sulle sfumature e che per questo è in grado di rappresentare un immaginario unico"

Così la scrittrice Teresa Ciabatti presenta "Ho fatto la spia", l'ultimo romanzo di Joyce Carol Oates con protagonista una dodicenne americana e arrivato da qualche settimana in libreria per La Nave di Teseo ( leggi qui la recensione ).

"La letteratura? Insiste sulle sfumature"

approfondimento

"Facile raccontare per opposizione - dice Ciabatti, durante l'ultima puntata della rubrica Instagram di Sky Tg24 dedicata ai consigli di lettura - ma la letteratura sta in mezzo, è quella che rimane sulle sfumature e che per questo è in grado di rappresentare un immaginario unico. La straordinaria abilità di Joyce Carol Oates e la sua grandezza risiedono innanzittutto in questo, oltre che nel pieno dominio della materia narrativa".