Lidia Ravera: "Il pettegolezzo è la forma primitiva della letteratura"

I CONSIGLI DI LETTURA La scrittrice torna in libreria con "Tempo con bambina", in cui racconta la gioia di essere nonna. E durante l'intervista sull'account Instagram di Sky Tg24 dice: "Quando si entra nel terzo tempo insediarsi nel presente diventa una grande furbizia. È un gioco difficile, ma funziona"

Inutile girarci attorno: "Il materiale biografico è il materiale con cui tutti gli scrittori lavorano anche se parlano del Machu Picchu. Se uno è pudico e prudente, allora fa un altro mestiere". Da qualche giorno, Lidia Ravera è tornata in libreria con "Tempo con bambina" (Bompiani, pp. 288, euro 16), un libro piuttosto insolito per chi conosce la scrittrice: è infatti uno dei pochi casi in cui ha deciso di aprire il varco al proprio vissuto in modo esplicito, raccontando la gioia di essere nonna di Mara, che in realtà è la figlia della sorella, scomparsa giovanissima molti anni fa e la cui figlia lei ha adottato.

"La grande furbizia è insediarsi nel presente"

A spiegare il titolo di questo libro è la stessa Ravera durante "I consigli di lettura" sull'account Instagram di Sky Tg24 (qui le puntate precedenti): "ll tempo con bambina è il presente. Quando si è adulti si cerca di viverlo ma è molto difficile: ci si prova e poi si lascia perdere. Quando si entra nel terzo tempo, invece, imparare a vivere nel presente diventa un’urgenza assoluta. Se guardi in avanti, infatti, hai un futuro sempre più breve; se ti volgi indietro c’è questa moquette di ricordi di una vita in cui hai già fatto di tutto e che ti crea un senso di sazietà che non è piacevole. Insediarsi nel presente diventa quindi una grande furbizia".

Facile a dirsi, più difficile a realizzarsi. "Occorre - spiega Ravera - guardare dove non hai mai guardato, procedendo lentamente, accettando la ripetizione e amandola. Non è un caso che i bambini la amino. È un gioco difficile, ma alla fine funziona".