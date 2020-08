Riecco Simenon, stavolta con una storia un po’ diversa e un po’ più ricca di atmosfere

C’è almeno una ragione per salutare con una nota di sorpresa l’ultimo romanzo di Georges Simenon che Adelphi ha portato in libreria (“I superstiti del Télémaque”, traduzione di Simona Mambrini, pag. 188 euro 18) e questa sorpresa proviene tutta dalle prime righe del libro, o meglio dalle sue conseguenze. È lì, in quelle prime righe, che Simenon racconta come nasce questa storia: un inverno trascorso in Tirolo, un’abbagliante distesa di campi innevati e, tutt'a un tratto, la nostalgia di altri inverni, pregni di odore di acquavite e di aringhe alla griglia.

Un naufragio, un omicidio e il legame tra due fratelli

Simenon decide così di imbastire una storia a Fécamp, in Normandia. I protagonisti sono due fratelli: Charles è un tipo malaticcio, triste e fifone, uno che teme sempre di offendere le persone, di dar loro un dispiacere. Pierre, invece, è forte, attraente e sorridente. “I Canut sono come gemelli siamesi: non potrebbero vivere l’uno senza l’altro!”, dicono spesso in città, e Charles ne è profondamente compiaciuto.

La rovina si abbatte quando il fratello simpatico finisce in prigione con l’accusa di aver ucciso l’ultimo superstite di un naufragio nel quale molti anni prima ha perso la vita il padre.